“1043 brand presenti alla 63esima edizione. Una crescita molto importante per il Salone Nautico di Genova, perché crescere in termini numerici significa anche avere maggiore risonanza a livello internazionale”. Lo ha detto Alessandro Campagna, direttore commerciale dei Saloni Nautici, in occasione della conferenza stampa di presentazione del 63esimo Salone nautico internazionale, svoltasi a Palazzo del Principe a Genova.