"Saltiamo insieme fuori dal Covid", Tamberi e Barshim in spot Oms

Gianmarco Tamberi e Mutaz Barshim, oro ex aequo nel salto in alto ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, protagonisti della campagna social anti Covid dell'Oms #AGoal4All. I due campioni, che ieri durante la premiazione si sono messi vicendevolmente la medaglia d'oro al collo a testimonianza della grande amicizia che li lega, sono stati scelti dall'Organizzazione mondiale della sanità come volti dello slogan "Let’s leap out of Covid-19 together" ("Saltiamo fuori dal Covid-19 insieme") che accosta lo sport alla lotta al coronavirus e invita tutti a fare la propria parte per arrivare alla fine dell’emergenza.

Nel video che accompagna lo spot pubblicato sulla pagina Facebook dell'Oms, si vedono le immagini dei salti in alto dei due atleti e la premiazione con Tamberi e Barshim, con la mascherina, insieme sul gradino più alto del podio. "La solidarietà e l’amicizia ci condurranno ad #AGoal4All. Uniti, vinciamo tutti”, si legge.