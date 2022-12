Salus Tv n.52 del 28 dicembre 2022

In questo numero: Natale & Co., i consigli per superare lo stress e vivere al meglio le feste; Hiv, terapie innovative disponibili ma è necessario l’accesso; Diagnosi e cura del glaucoma al centro del 77° Congresso Sol. E ancora: Boehringer racconta 50 anni di partenariato italo-tedesco; Malattie rare, premiati i vincitori della nona edizione del Premio OMaR; Basilicata, contro Herpes Zoster campagna di vaccinazione per fragili e over 65. E per concludere, la quarta puntata dello speciale della Sin, la Società italiana di neurologia, “Proteggi il tuo cervello, affidati al neurologo” dal titolo “Il “Sogno” della Sin per l’Africa, Maggiore accesso a cure e formazione mirata”.