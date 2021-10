Salute: al Foro Italico Tennis&Friends, presente anche stand Artemisia Lab

Oggi e domani al Parco del Foro Italico si tiene la nuova edizione dell’evento Tennis & Friends – 10 anni di Prevenzione Gratuita. Presso il Villaggio della Salute e dello Sport, quest’anno sarà presente anche l’eccellenza dei servizi sanitari Artemisia Lab.

Artemisia Lab è una Rete di 20 centri clinici e diagnostici capillarmente distribuiti su tutto il territorio romano, in prima linea per l’innovazione tecnologica nel campo della diagnostica, per l’alta professionalità del personale medico e infermieristico, per l’impegno nella ricerca medico-scientifica, per la serietà ed il rigore nell’esercitare le attività di carattere sanitario ed assistenziale. Presso il suo stand all’interno del Villaggio, dalle 10.00 alle 18.00, Artemisia Lab proporrà gratuitamente screening Cardiologici, trattamenti di Osteopatia e consulenze sulla Riabilitazione Polmonare post infezione grave da Covid19, un percorso clinico multidisciplinare, quest’ultimo, volto a migliorare la compliance respiratoria, l’ossigenazione del sangue e la funzionalità motoria: esercizi specifici e personalizzati di rinforzo consentono un recupero efficace e sicuro per ogni paziente. Inoltre saranno proposte ulteriori offerte speciali dedicate ai partecipanti all’evento e tante altre utili informazioni scientifiche e opportunità diagnostiche.

Artemisia Lab, si legge in una nota, "sostiene Tennis & Friends nella promozione della prevenzione sanitaria e adozione dei corretti stili di vita. Oggi più che mai è importante ritornare a tutelare la propria salute, a tutte le età, in quanto la pandemia da Covid19 ha anche gravemente compromesso i percorsi di diagnosi e cura delle patologie croniche non trasmissibili. La prevenzione, attraverso costanti monitoraggi specialistici e strumentali, rimane quindi la nostra migliore arma per combattere e sconfiggere le patologie gravi ed innalzare la qualità di vita di tutti noi".