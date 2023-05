Salute: Angelini, ‘Curare ambiente per prevenire cancro’

“Iniziative come quella promossa da Ail sono particolarmente importanti perché viene posto il tema di come mettere in campo una serie di attività prima che il cancro arrivi. Tra queste c’è anche il prendersi cura dell’ambiente per contrastare le sostanze che scatenano la malattia”. Così il Professore di Sociologia dell’ambiente e del territorio dell’Università Enna ‘Kore’, Aurelio Angelini, a margine della convention organizzata dall’Ail dal titolo ‘Curare e prendersi cura’ arrivata alla terza edizione