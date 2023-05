Francesco Ciccia, professore di reumatologia presso l’università degli studi della Campania "Luigi Vanvitelli", spiega i sintomi e le cure della spondilite anchilosante. Per sensibilizzare sul tema è iniziata la campagna "Non voltargli la schiena” sviluppata da AbbVie in stretta collaborazione con associazioni di pazienti e specialisti da tutta Europa.