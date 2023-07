Salute: Confalone (Novartis), “Non c’è innovazione se non accessibile per i pazienti”

“Lo diciamo sempre: non c'è innovazione senza che questa sia accessibile per i pazienti. Questi ultimi hanno infatti un ruolo fondamentale nell’aiutarci a far sì che il sistema si adegui alle esigenze dei malati ed all'innovazione che riguarda i farmaci". Così, Valentino Confalone, Country president di Novartis in Italia, parlando a margine dell’incontro ‘Valorizzazione della rete dei volontari Alleati per la salute’, durante il quale è stato presentato l’omonimo report che misura, per la prima volta, il contributo delle associazioni di pazienti alla salute pubblica e al Paese. Promosso da Europa Donna, alla stesura del report hanno partecipato anche Ail (Associazione italiana contro leucemie, linfomi, mielomi), Aisc (Associazione italiana scompensati cardiaci), Apmarr (Associazione nazionale persone con malattie reumatologiche e rare) e Uniamo (Federazione italiana malattie rare), in collaborazione con Novartis e grazie al supporto tecnico-metodologico di PwC Italia.