Salute: contraccezione, per gli esperti ‘sicura la pillola progestinica senza ricetta in farmacia’

In paesi come la Gran Bretagna, Nuova Zelanda e America la pillola contraccettiva progestinica è di libera vendita. Anche se “è chiaro che non può rispondere alle esigenze di tutte le donne in tema di salute e benessere, per garantire la temporanea infertilità ormonale nella donna il solo progestinico è efficace e sicuro”, afferma Rossella Nappi: professore ordinario di Ostetricia e Ginecologia dell’Università di Pavia e nel direttivo della Società Internazionale di Endocrinologia ginecologica (Isge). Se in Italia venisse approvata la normativa per la dispensazione senza obbligo di ricetta (Sop) della pillola progestinica, “ci sarebbero tutte le basi per dare al farmacista questo compito. Già dal 2008 consegnamo dei farmaci urgenti senza prescrizione”. Lo afferma Achille Gallina Toschi, presidente di Federfarma Emilia Romagna e consigliere di Federfarma nazionale.