Salute: D’Antona (Europa Donna), “Obiettivi prossima edizione allargare numeri e rendicontare advocacy"

“L'anno prossimo ci piacerebbe fare due cose: allargare il numero dell'associazione senz'altro, ma anche andare a rendicontare il nostro lavoro di advocacy, cioè quante leggi sono passate, quante mozioni sono state accolte ecc.”. Lo ha detto Rosanna D’Antona, presidente di Europa Donna, in occasione della presentazione del report “Valorizzazione della rete dei volontari Alleati per la salute” che misura, per la prima volta, il contributo delle associazioni di pazienti alla salute pubblica ed al Paese. Alla stesura del report, ideato da Europa Donna, hanno partecipato anche Ail (Associazione italiana contro leucemie, linfomi, mielomi), Aisc (Associazione italiana scompensati cardiaci), Apmarr (Associazione nazionale persone con malattie reumatologiche e rare) e Uniamo (Federazione italiana malattie rare), in collaborazione con Novartis e grazie al supporto tecnico-metodologico di PwC Italia.