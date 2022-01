Salute e benessere per tutti nei nuovi scatti di Guindani

Kazim Gürbüz è un maestro di yoga, segue una dieta vegetariana e il suo obiettivo è di mantenere in perfetta forma il suo fisico. Nato nel piccolo villaggio di Şahinağa, in Turchia, Gürbüz ha 97 anni. La vita di Kazim Gürbüz è lo spunto da cui inizia il racconto del quarto capitolo di 'Bg4Sdgs – Time To Change', il progetto fotografico di Stefano Guindani con Banca Generali per indagare lo stato di realizzazione dei 17 Sdgs dell’Agenda Onu 2030. Al centro dell’obiettivo del fotografo finisce quindi il Sustainable development goal (Sdg) numero 3, ovvero quello dedicato ad assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età.