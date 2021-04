Salute: endometriosi, domani webinar Ecm gratuito Artemisia Onlus

L’endometriosi e l’adenomiosi sono malattie estremamente diffuse, colpiscono il 10-15% delle donne in età riproduttiva e interessano circa il 30-50% delle donne infertili o che hanno difficolta a concepire. Sul tema Artemisia Onlus organizza un webinar gratuito, dal titolo "Endometriosi: cause, diagnosi e pratiche cliniche innovative", che si terrà domani 15 aprile dalle ore 17:00 alle ore 20:00 e che vale 4,5 crediti Ecm. In particolare il corso di Fad Artemisia Onlus vuole esaminare sotto ogni profilo gli aspetti della malattia, portando casi pratici e risultati ottenuti e vede impegnati primari esponenti del mondo scientifico ed accademico e professionisti con esperienza sul campo. Saranno illustrati gli studi ed i dati medico-scientifici più aggiornati, utili all’orientamento sui meccanismi più rilevanti, ad oggi conosciuti, alla base dei processi patologici.

Organizzato con la partecipazione del Rotary e il contributo incondizionato di Biomec, Ambra electron ed Elkmed Ebs, il seminario vale accreditamento Ecm per medico chirurghi, psicologi, biologi, fisioterapisti, ostetrici, tecnici di Radiologia e infermieri e vuole offrire "un’altra opportunità di studio e confronto di interesse trasversale grazie ad un programma di formazione interdisciplinare e avanzato".

Nel programma sono previsti gli interventi di Mariastella Giorlandino – Presidente Artemisia Onlus; Giovambattista Mollicone – Governatore Distretto Rotary 2080; Giuseppe Florio, responsabile scientifico del corso – Specialista in Ostetricia e Ginecologia, Psiconeuroimmunologo, Master II livello in Andrologia e Seminologia; Erica Bassetti – Dirigente Medico Istituto di Radiologia Policlinico Umberto I Roma; Antonio Di Mauro – Biologo, Nutrizionista, Dottore di Ricerca U.O.C. Endocrinologia e Diabetologia; Esperto in Psiconeurobiologia; Stefania Grande – Specialista in Ginecologia e Ostetricia; Docente Università degli Studi La Sapienza, Roma; Carla Lendaro – Medico Chirurgo, Psiconeuroimmunologo, Master di II livello in Neuro Psico Fisiopatologia e Ottimizzazione Neuro Psico Fisica, Master di II livello in Stress, Sport e Nutrizione: Nuovi approcci diagnostici e terapeutici per wellness, fitness, prevenzione e riabilitazione; Responsabile scientifico di Ambra Elektron Associazione Italiana di Biofisica per lo Studio dei Campi Elettromagnetici in Medicina; Alfonso Rossetti – Specialista in Ginecologia e Ostetricia; Esperto in Chirurgia laparoscopica dell’Endometriosi; Elena Stella – Psicologa e Psicoterapeuta; Silvia Vitale – Fisioterapista, Osteopata; Presidente Associazione Torre Preziosa Tensegrity Onlus.