Salute: esperti, ‘pillola progestinica in farmacia risponde a bisogni contraccettivi in sicurezza’

La pillola progestinica risponde ai bisogni contraccettivi delle donne che non possono assumere gli estrogeni, “ma può essere utile anche in quelle che hanno bisogno di una contraccezione ormonale immediata, ma non hanno la possibilità di rivolgersi al medico per farsi prescrivere, in prima battuta, una pillola con estrogeni, o si trovano nell’impossibilità di rinnovare una ricetta”. Così Rossella Nappi, docente dell’Università di Pavia e membro del direttivo della Società Internazionale di Endocrinologia ginecologica (Isge), sulla possibilità di dispensare senza obbligo di ricetta (Sop) in farmacia, sotto il controllo del farmacista, la pillola contraccettiva, a base di solo progestinico, come avviene già in altri Paesi.