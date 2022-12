Salute: in azienda con Fitprime il fitness diventa un gioco

Giocare e competere per vincere, in salute. È questo il segreto del successo delle app aziendali che usano la gamification per migliorare le performance del personale. Come il caso di Fitprime, piattaforma di wellbeing e la sua fitness app accolta con entusiasmo dalle tantissime aziende che utilizzano i servizi Fiprime per promuovere benessere in azienda. L’applicazione, infatti, oltre a permette l’utilizzo dei servizi per l’allenamento e la nutrizione, permette di sfidare il proprio capo o il collega sul numero di passi, ore di yoga, numero di accessi in palestra o nei minuti di meditazione.

Il lancio della nuova funzionalità, spiega una nota, "ha trovato entusiasmo soprattutto nelle risorse umane delle aziende". Lo strumento, infatti, "ha permesso a molte aziende di lanciare sfide interne ed ottenere in cambio dei dati, ovviamente solo aggregati, ma utilissimi a monitorare la partecipazione e il tempo speso in attività fisica delle persone. Il modo in cui l’app ottiene queste informazioni è molto semplice in quanto si collega con le app di salute normalmente installate sui device e li arricchisce con i dati che derivano dall’utilizzo dei servizi per l’allenamento in palestra, l’allenamento a casa e l’alimentazione. Tutto questo grazie all’utilizzo di tecnologie evolute inserite all’interno di una esperienza utente che utilizza la gamification come leva di coinvolgimento".

“Qualsiasi comportamento desiderato può essere rafforzato con la ludicizzazione e questo approccio divertente al fitness è un pilastro dei programmi di benessere sul posto di lavoro e in generale nei programmi per costruire engagement e coinvolgimento in azienda", ha commentato la psicologa Alisia Galli. "Diversi studi pluriennali sui programmi di benessere dei dipendenti dimostrano che la gamification stimola la motivazione e migliora l'approccio delle persone verso attività che normalmente sarebbero percepite come impegnative o faticose”.

La gamification. La società di ricerca tecnologica Gartner prevede che circa il 40% delle aziende Fortune 1000 oggi utilizza la ludicizzazione per aiutare a trasformare in qualche modo le operazioni aziendali. A lungo termine, man mano che le pratiche di progettazione migliorano e le organizzazioni si concentrano sulla definizione di chiari obiettivi di business, Gartner prevede che la gamification avrà un impatto significativo sul business.

La ludicizzazione, l'applicazione di elementi di gioco come il punteggio e la competizione amichevole, non è una novità. Tuttavia, la sua capacità di coinvolgere e intrattenere gli utenti sta diventando sempre più conosciuta e diffusa in vari settori.

“Nel settore della salute e del benessere, dove la gamification non solo motiva i dipendenti a sfruttare le piattaforme per il benessere, ma aiuta anche le aziende a misurare il proprio successo, la soluzione arriva al momento giusto”, ha detto Matteo Musa, ceo di Fitprime. "I programmi di benessere stanno affrontando sfide nel panorama post-pandemico in cui molti dipendenti lavorano ancora in remoto, con conseguenti bassi livelli di coinvolgimento nei programmi di benessere sponsorizzati dal lavoro che utilizzano tecnologie obsolete. Le aziende stanno investendo in una tecnologia più aggiornata che raggiunga i dipendenti dove si trovano (nell'home office, ad esempio) e li motivi a considerare e ad agire sul benessere nelle loro attività quotidiane", ha concluso Musa.