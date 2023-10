Salute mentale, Locati: “Giovani devono conoscere canali per chiedere aiuto”

In occasione della giornata mondiale della salute mentale 2023, Janssen di Johnson & Johnson ha organizzato l’evento 'Socialized Minds, la salute mentale giovanile nell’era dei social’, in collaborazione con l’università degli studi Milano-Bicocca e con il patrocinio del Comune di Milano. A margine è intervenuta Valeria Locati, psicologa e psicoterapeuta, illustrando l’importanza di saper indirizzare i giovani verso la comunicazione e l’aiuto: “Dobbiamo accettare che il ‘non stare bene’ sia qualcosa di assolutamente normale. Nel momento in cui questa condizione di malessere dovesse diventare patologica, i ragazzi devono avere la possibilità di condividere la loro esperienza e devono conoscere i canali attraverso i quali possono chiedere aiuto”.