"La salute non è un lusso, un mondo che non assiste chi non può permettersi le cure è un mondo cinico e non ha futuro". E' il monito del Papa che ricevuto in udienza i tecnici e i sanitari di radiologia medica, riabilitazione e prevenzione". Il Pontefice rivolge un pensiero anche ai medici per i quali auspica un riconoscimento del servizio e tutela di condizioni adeguate di lavoro.