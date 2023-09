“Un valore che potrebbe essere percepito come eccessivamente basso per una persona per un’altra potrebbe essere sufficientemente più alto. Per un paziente che ha avuto un evento, però, mi sentirei di dire che verso il basso non c'è fuori range”. Lo dice Alessandro Navazio, vice presidente ANMCO, intervistato a margine dell'incontro organizzato a Milano da Sanofi, mercoledì 27 settembre, “Agire prima contro il colesterolo: quanto conta il fattore tempo per proteggersi dai rischi cardiovascolari”.