Salute: Noviello (Sandoz), “Attivi in promozione cultura di accesso a trattamento dolore”

Sandoz è attiva nel promuovere la cultura di accesso al trattamento del dolore, le terapie antalgiche, attraverso campagne di sensibilizzazione che invitano i cittadini a rivolgersi ai medici per individuare il percorso di cura più adeguato”. Lo ha detto Mauro Noviello, Head BU Retail & Specialty di Sandoz, in occasione della conferenza stampa organizzata a Milano da Sandoz per la presentazione della campagna di sensibilizzazione sul dolore cronico “E tu sai cosa si prova? Superare il dolore si può”, promossa da Sandoz con il patrocinio di Aisd (Associazione italiana per lo studio del dolore), FederDolore - Sicd, Fondazione Isal, Fondazione Onda e Simg (Società italiana di medicina generale).