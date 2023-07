Salute: Pace (Aisd), “nel dolore cronico utile la prevenzione, ma servono anche farmaci”

"Affinché il dolore cronico non si presenti le persone dovrebbero essere educate alla prevenzione e spinte a fare esercizio fisico, ad esempio. Tuttavia, quando il dolore cronico si presenta, è necessario adottare un approccio farmacologico nella maggior parte dei casi”. Queste le parole della Maria Caterina Pace, Past President di Aisd (Associazione italiana per lo studio del dolore), professore ordinario di Anestesia e Rianimazione all’università degli studi della Campania “L. Vanvitelli” di Napoli, a margine della presentazione della campagna di sensibilizzazione sul dolore cronico “E tu sai cosa si prova? Superare il dolore si può”, promossa da Sandoz con il patrocinio di Aisd (Associazione italiana per lo studio del dolore), FederDolore - Sicd, Fondazione Isal, Fondazione Onda e Simg (Società italiana di medicina generale).