Salute, Paga (Bristol-Myers Squibb): "Dobbiamo comunicare il valore dell'immunoncologia"

"Questa campagna sponsorizzata da Bristol-Myers Squibb ha come obiettivo quello di comunicare ai cittadini il valore dell'immunoncologia e far conoscere loro i progressi della scienza". Così Cosimo Paga, executive country medical director di Bristol Myers Squibb Italia, presentando la campagna informativa sull'immunoncologia "Lo so anch'io" la cui prima tappa si terrà oggi a Napoli. La campagna, ha sottolineato Paga in conferenza stampa, "è stata promossa in collaborazione con 6 associazioni di pazienti che si occupano di patologie oncologiche e con il patrocinio dell'Aiom, Associazione italiana di oncologia medica. A piazza Cavour ci saranno degli stand con la possibilità per i cittadini di conoscere la storia dell'immunoncologia, di raccogliere materiale informativo e di interagire con le associazioni dei pazienti. Iniziative simili fatte in passato hanno sempre suscitato grande interesse - ha aggiunto Paga - perché purtroppo le malattie oncologiche sono ancora tra le principali cause di mortalità, molti hanno avuto un'esperienza diretta o familiari con questo tipo di patologia".