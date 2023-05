Salute, Villaggio Amico entra nella rete 'Dementia Friendly Italia'

Villaggio Amico, la comunità sanitaria di Gerenzano, entra nella rete 'Dementia Friendly Italia'. L'accordo formale è stato sottoscritto alla presenza della Direzione di Villaggio Amico, dei rappresentanti dell’Amministrazione Comunale di Gerenzano e un familiare caregiver dando così ufficialmente l'avvio all’iter per diventare Comunità Amica delle Persone con Demenza. L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto “Dementia Friendly Italia”, nato sulla base di un protocollo e di linee guida messe a punto in Gran Bretagna dall’Alzheimer’s Society, che ha dato vita alle Dementia Friendly Community in Europa e che ha scelto la Federazione Alzheimer come interlocutore unico per l’Italia.

Secondo l’Alzheimer Deasease international (Adi), sono circa 47 milioni le persone affette da una forma di demenza nel mondo. Cifra destinata quasi a raddoppiare ogni 20 anni. Nel 2016 è stata Abbiategrasso, in provincia di Milano, la prima Comunità Amica delle Persone con Demenza in Italia, oggi se ne contano in tutto 47, tra città, paesi, frazioni e quartieri. Le Comunità Amiche delle Persone con Demenza, spiega una nota, "creano una rete di supporto delle persone con demenza e delle loro famiglie attraverso il coinvolgimento di istituzioni, associazioni, esercizi commerciali, scuole e privati cittadini".

L’obiettivo cardine dell’iniziativa è "sensibilizzare e formare cittadini consapevoli capaci di rapportarsi alla persona con demenza, per far sì che, questa possa partecipare alla vita attiva comunitaria, migliorando la sua qualità di vita". L’iniziativa punta a cancellare lo stigma e l'esclusione sociale grazie alla sinergia tra istituzioni per una città più consapevole e inclusiva.

"Siamo molto contenti - sottolinea Marina Indino, direttore generale di Villaggio Amico - di essere riusciti a realizzare sul nostro territorio l’avvio di una comunità Amica delle Persone con Demenza coinvolgendo le istituzioni territoriali, con l’obiettivo di sensibilizzare, coinvolgere e formare sempre più cittadini partendo dalle giovani generazioni che rappresentano il nostro futuro".

Per Mario Possenti, Segretario Generale Federazione Alzheimer Italia, "mettere al centro la persona con demenza, dandole spazio e voce per rendere migliore la sua qualità di vita insieme a quella dei suoi cari, abbattendo lo stigma. È questo l’obiettivo con cui abbiamo dato vita al progetto 'Comunità Amiche delle Persone con Demenza'".

Infine Stefania Castagnoli, Sindaco di Gerenzano, aggiunge: "Abbiamo aderito senza indugio al progetto 'Comunità Amica delle Persone con Demenza' perché vogliamo che anche nella nostra Gerenzano si crei un ambiente accogliente e inclusivo per le persone con demenza e per le loro famiglie".