Stanchi appena svegli? Colpa della disidratazione

(Fotogramma)

Se ci si sveglia già stanchi potrebbe essere colpa della disidratazione. Lo rivela uno studio condotto dai ricercatori della Penn State University e pubblicato su 'Sleep'. La disidratazione, ricorda 'In a Bottle' (www.inabottle.it) in un focus su idratazione e sonno, influisce negativamente su molti sistemi e funzioni del corpo, inclusi l'umore, la performance fisica e le funzioni cognitive.

Condotto su oltre 20mila adulti americani e cinesi - analizzati per le loro abitudini legate al sonno e attraverso campioni di urina - lo studio ha svelato che gli adulti che dormono solo 6 ore a notte, rispetto alle 8 ore consigliate, potrebbero avere un rischio maggiore di essere disidratati. Quindi la stanchezza dopo una notte di poco sonno potrebbe essere dovuta anche alla disidratazione e non solo al 'debito' di sonno in sé. La causa è stata collegata al modo in cui il sistema ormonale del corpo regola l'dratazione. L'ormone vasopressina viene rilasciato per aiutare a regolare lo stato di idratazione del corpo nel corso di tutta la giornata ma anche durante la notte.

"La vasopressina viene rilasciata più velocemente e più tardi durante il ciclo del sonno - ha spiegato Asher Rosinger, assistente di Salute biocomportamentale e autore dello studio - Quindi, se vi svegliate prima, potreste perdere il momento in cui vengono rilasciate maggiori quantità dell'ormone, causando un'alterazione dell'idratazione del corpo. Se dormite solo 6 ore a notte, questo può influenzare il vostro stato di idratazione". C'è una soluzione? "Questo studio - spiega l'esperto - suggerisce che se non dormite abbastanza e vi sentite stanchi il giorno successivo, può essere utile bere acqua in più".