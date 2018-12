Video smonta fake-news e diventa virale

Immagine di repertorio (Fotolia)

Saper maneggiare con cura le notizie sulla salute, senza finire intrappolati dalle fake news. E' diventato virale su Facebook il video del McGill University's Office for Science and Society (Oss) canadese che insegna a riconoscere le bufale in tema di salute: come riferisce la 'Cbc' il video di Jonathan Jarry ha totalizzato su YouTube oltre 10 milioni di visualizzazioni.

Nel video si racconta (e si smonta) una cura anti-cancro troppo bella per essere vera, scoperta nell'1816 - e subito nascosta dalle case farmaceutiche - da tal dottor Johan R. Tajany. Questi però altro non è che l'anagramma di Jonathan Jarry.

Lo studioso mostra in che modo ha costruito il suo falso, sfruttano foto d'epoca e pescando a piene mani nel complottismo. Il successo del video, che mostra e svela la fake news usando il linguaggio acchiappa-click del web, ha stupito lo stesso autore. E forse potrebbe insegnare a chi comunica la scienza il linguaggio giusto per fare centro e arrivare alle persone con informazioni corrette. Il consiglio per chi guarda (e legge) è semplice: sii scettico e fai domande.