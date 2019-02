Stop numero chiuso Medicina, Miur: "Valutiamo proposta Ferrara"

Immagine di repertorio (Fotogramma)

E' arrivata a Roma la proposta del rettore dell'Università di Ferrara, Giorgio Zauli, per il superamento del numero chiuso a Medicina . A quanto apprende l'Adnkronos Salute "il Miur la prenderà in considerazione e la valuterà con attenzione", tenendo conto appunto che si tratta di "una proposta". In ogni caso, il ministero di Marco Bussetti "si sta muovendo, opportunamente coordinandosi con la Salute, per avviare a soluzione il tema sempre più impellente relativo alla necessità di nuovi medici per i prossimi anni".

LA PROPOSTA - "Spero davvero che il nostro progetto pilota venga accolto: dopo circa 20 anni possiamo dire che la legge sul numero chiuso ha diversi punti deboli e che i quiz non sono affidabili per selezionare gli studenti più motivati a diventare i medici di domani". A illustrare all'AdnKronos Salute il suo progetto pilota per il superamento del numero chiuso a Medicina è il rettore dell'Università di Ferrara, Giorgio Zauli. L'obiettivo è quello di selezionare gli studenti più motivati, mandando in pensione la lotteria dei quiz. "Il tutto a legge invariata. Ieri ho inviato la mia proposta definitiva al ministro dell'Istruzione Marco Bussetti, e nelle prossime settimane sarò a Roma per parlarne" dice il rettore. Rispetto al sistema francese, che ha uno sbarramento numerico alla fine del primo anno ed è caratterizzato giocoforza da "una competizione sfrenata tra gli studenti, qui - sottolinea Zauli - la corsa la fai contro te stesso". A Ferrara, infatti, se il tuo vicino prende un voto più alto non ti 'sfila' il posto, a patto che tu abbia superato il voto 'di sbarramento'. "Con il nostro sistema si premiano l'impegno e lo studio 'matto e disperatissimo' - assicura il rettore - ma si facilitano anche cooperazione e lavoro di gruppo, due elementi fondamentali per i medici moderni".

I CONTRARI - A dire un secco "no all'all'abolizione 'tout court' del numero chiuso" è la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (Fnomceo), facendo notare "che non farebbe che ingrossare all'inverosimile l'imbuto formativo che già oggi imprigiona 10mila giovani medici, a cui è negata la prosecuzione della formazione post-laurea". Per la Fnomceo è necessario invece "mettere in atto una corretta programmazione" e "modificare i test di accesso, rendendoli più mirati alle materie di studio, e calibrandoli su argomenti ai quali gli studenti si siano già approcciati durante gli ultimi anni delle superiori". La Fnomceo "ritiene che sia necessario costruire, insieme al Parlamento e al Governo, un rinnovamento a tutto tondo della formazione - ha esordito Leoni - perché il problema della carenza dei medici non si risolve abolendo il numero programmato, ma aumentando drasticamente il numero dei posti nelle scuole di specializzazione".