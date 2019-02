La felicità si costruisce a tavola. E' partito da Roma il 'talk show live' organizzato da Aboca in 10 città, 'La buona salute. Intestino, alimentazione consapevole e biochimica della gioia', con il dottor Pier Luigi Rossi, medico e specialista in Scienza dell'Alimentazione, e il 'turista per caso' Patrizio Roversi.