Ecco perché amiamo i cani

(FOTOLIA)

Avere una passione per i cani è scritto nei geni. Un team di scienziati svedesi e britannici ha condotto un'indagine scientifica per valutare 'l'ereditabilità' dell'amore per i quattrozampe, confrontando il genoma di 35.035 coppie di gemelli inclusi nello Swedish Twin Registry. I risultati sono pubblicati sulla rivista 'Scientific Reports'. Mentre i gemelli identici condividono l'intero genoma, quelli non identici condividono solo circa la metà del loro corredo genetico. Pertanto, analizzandolo, gli scienziati possono confrontare l'impatto dell'ambiente rispetto alla genetica di un determinato elemento.

Secondo quanto rilevato dalla ricerca, se un gemello identico possiede un cane, aumentano le probabilità che anche il fratello sia proprietario di un quattrozampe, una scoperta che gli scienziati attribuiscono per oltre il 50% al loro genoma condiviso. Secondo gli esperti, comunque, anche l'ambiente influenza la nostra 'preferenza' nei confronti di questo animale, un elemento che veniva già dato per scontato precedentemente. Ciò che è innovativo, è il ruolo dei geni, anche se gli esperti guidati dall'università di Uppsala ancora non hanno chiarito quali siano quelli che influenzano l'amore per i cani.