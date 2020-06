Ritirati due colori per tatuaggi

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Nuovo allarme in Italia per alcuni 'colori' usati per i tatuaggi, risultati a rischio cancro. Il ministero della Salute, dopo analoghi provvedimenti nei mesi scorsi, ha bloccato, vietandone la vendita e obbligando al ritiro dal commercio, altri due pigmenti, provenienti dagli Usa, ma distribuiti da aziende italiane. Il primo è il Rose Satin della Eternal Ink, flacone da 30 ml con lotto scadenza 27/07/2020. Il secondo, rosso, è il Perma Blend - Queens Red, marca Permablend Pigments, lotto PBQH181812.