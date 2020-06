Lo psichiatra, l'arte stimola energie per lottare con il cancro

"La creatività e l'arte rappresentano un punto di contatto con le energie esistenziali più profonde, produttive e utili alla sopravvivenza. La dimensione artistica nella vita psichica di un essere umano, e in particolare nella vita di un paziente oncologico, attiene alle ragioni più profonde di corretto funzionamento motivazionale ed esistenziale. Ragioni che sono direttamente collegate alla volontà di vivere, di continuare a vivere, contro quelle che sono le conseguenze traumatiche di una diagnosi infausta oppure di una diagnosi che minaccia il regolare svolgimento del percorso esistenziale". A spiegarlo all'Adnkronos Salute è Massimo Di Giannantonio, presidente eletto della Società italiana di psichiatria (Sip).

L'arte tocca quindi "le radici più profonde del senso dell'esistenza e della motivazione all'esistenza. Queste radici risiedono nelle parti affettive, nella parti istintuali, emotive che sono quelle recondite e nascoste nelle parti più profonde e più primordiali dell'organizzazione dell'apparato mentale dell'Homo sapiens".

Proprio per garantire il massimo dell'umanizzazione delle cure, si terrà oggi 'Art 4 Art. Arte e Digital Medicine: La nuova frontiera di cura per la persona', evento organizzato al Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs di Roma (aula Brasca ore 17), in occasione della conclusione dei lavori dell'innovativo Gemelli Art, il Centro di radioterapia oncologica del Policlinico Gemelli che unisce alta tecnologia, arte e attenzione alla relazione con i pazienti. Lavori che hanno visto anche la partecipazione e il coinvolgimento del direttore creativo della Maison Valentino, Pierpaolo Piccioli, che ha ideato i disegni che decorano una delle cinque sale della Radioterapia.