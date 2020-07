Heinz Beck al Gemelli, laboratori di cucina per giovani pazienti

Heinz Beck al Gemelli

Lo chef stellato Heinz Beck ha inaugurato al Policlinico universitario Gemelli Irccs di Roma il progetto 'Special Cook', i laboratori di cucina per i piccoli pazienti dell'Unità operativa di Oncologia pediatrica del Policlinico, dedicati alla memoria del giovane chef Alessandro Narducci, scomparso in un incidente stradale. Il progetto è stato reso possibile grazie alle donazioni raccolte con il contributo di familiari e amici. Lo chef tristellato tedesco, ma ormai romano d'azione, ha acceso per primo i fuochi della 'special kitchen', simbolo del progetto, con un'originale estemporanea di cucina. In passato aveva avuto Alessandro Narducci tra i membri dello staff di uno dei suoi ristoranti.