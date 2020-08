Ecco le città da bollino rosso

(Foto Afp)

In questa nuova ondata di calore che sta investendo l'Italia, sono molte le città da bollino rosso. Giovedì saranno 13 le città da 'bollino rosso' (livello di allerta 3, il più alto), che indica "condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche". Lo sottolinea il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute.

Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Genova, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Trieste e Verona saranno i capoluoghi più caldi d'Italia.

Per Bolzano, Brescia, Firenze, Perugia e Torino, bollino rosso anche domani. Bollino arancione (livello di allerta 2), invece, sempre domani, per Bologna, Frosinone, Genova, Milano, Pescara, Rieti, Roma, Trieste, Verona e Viterbo.