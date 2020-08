Video con Siffredi per raccolta fondi, è polemica

(Fotogramma/Ipa)

Un evento ad Antrona Schieranco (Vb), 'Antrona con le stelle' in programma domani e domenica, e la proiezione di un video con Rocco Siffredi per promuovere una raccolta fondi per l'acquisto di attrezzature per il reparto di urologia dell'ospedale di Domodossola. Ed è polemica. "Esprimiamo il nostro dissenso per il video con Rocco Siffredi e un'attrice porno che lui chiama Antrona come il nome del Comune che ospita l'iniziativa". E' quanto affermano in un comunicato congiunto le consigliere di parità della provincia del Verbano Cusio Ossola, Marianna Rampini e Lisa Tamaro, e Simona Lanzoni, coordinatrice di 'Reama', la rete nazionale di Fondazione Pangea per l'empowerment e l'auto mutuo aiuto delle donne che subiscono violenza.

"Il video propone un modello di donna 'oggetto', è sessista e volgare, e incita l'uomo a usare la donna, ogni donna, come oggetto della propria attività sessuale, quest'ultima per altro ritenuta nel messaggio condizione necessaria per fare prevenzione - osservano le consigliere - L'iniziativa di raccolta fondi per il reparto di urologia è lodevole ma non il modo di sponsorizzarla perché svilisce non solo il senso stesso di un evento condivisibile e necessario ma anche il lavoro di prevenzione rispetto agli stereotipi di genere che da anni realtà e associazioni portano avanti nelle scuole dello stesso territorio".

"Conoscendo l'impegno che sul territorio enti e organizzazioni pongono per il contrasto alla violenza contro le donne e alla prevenzione nelle scuole per costruire una cultura di genere e delle relazioni rispettose e sane, riteniamo diseducativo ed inaccettabile il passaggio di tali messaggi che vengono sfruttati a favore di una importante raccolta fondi a scopo benefico - concludono - Pensiamo che ci possano essere modi per fare comunicazione soprattutto quanto il messaggio proviene da enti e istituzioni e tocca temi così delicati legati alla salute pubblica".