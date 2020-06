Le scene del nuovo Star Wars rischiose per epilettici

Rey the Jedi (Daisy Ridley) returns for another battle with Kylo Ren in "Star Wars: The Rise of Skywalker." MUST CREDIT: Walt Disney Studios Motion Pictures/Lucasfilm Limited

Dagli Usa arriva un''allerta' per gli appassionati della saga di Star Wars. Il tanto atteso episodio finale 'The Rise of Skywalker' potrebbe scatenare delle crisi epilettiche nelle persone fotosensibili. La notizia arriva da un comunicato diffuso da World Disney Studios, ripreso dalla stampa Usa. Nel comunicato, pubblicato insieme alla Epilepsy Foundation, si spiega che il film "contiene diverse sequenze con immagini e ripetute luci intermittenti" che possono colpire chi soffre di epilessia fotosensibile o presenta altre fotosensibilità.

La Disney suggerisce di esporre degli avvisi ad hoc nei cinema, per mettere in guardia gli spettatori, come riferisce 'Variety'. Secondo la Epilepsy Foundation i flash e le luci intermittenti, a certe intensità, possono scatenare le crisi in circa il 3% delle persone con epilessia. L'avviso non impedirà agli amanti di Star Wars di scoprire il destino di Rey e Kylo Ren: la Epilepsy Foundation - sottolinea la Cnn - raccomanda infatti a questi spettatori di chiedere ad un amico di guardare in anticipo il film, per poter essere messi in guardia sull'arrivo di una scena 'a rischio'. Inoltre è bene diffondere fra i propri amici le norme di primo soccorso in caso di convulsioni: restare con la persona durante la crisi, metterla al sicuro allontanando oggetti che potrebbero essere pericolosi e mettere la persona su un fianco se non è cosciente durante la crisi.