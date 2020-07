'A Roma cumuli di rifiuti delle feste a macchia di leopardo'

Cumuli di rifiuti a Roma in via Adolfo Gandiglio/Foto Adnkronos Salute

di Margherita Lopes

Ai resti del cenone di Capodanno e dei pacchi scartati a Natale, si stanno sommando quelli delle calze della Befana: una perlustrazione intorno ai cassonetti della Capitale permetterebbe di 'ricostruire' le festività di fine anno dei romani. Perché se l'Epifania 'tutte le feste porta via', "questo non è accaduto con i rifiuti. E purtroppo la situazione è di nuovo grave, anche se a macchia di leopardo, con cumuli di spazzatura in strada e cassonetti stracolmi, ma anche zone dove la raccolta è stata fatta. Insomma, non siamo ancora all'emergenza dell'estate scorsa, ma la situazione è preoccupante". Lo afferma all'Adnkronos Salute il presidente dell'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Roma (Omceo), Antonio Magi, che sta "vigilando e monitorando attentamente la situazione rifiuti".

"Già prima delle feste - ricorda - avevamo notato segnali di allarme, poi rientrati. Ora la situazione è a macchia di leopardo: in uno stesso quartiere in una via troviamo cassonetti vuoti, ma altri stracolmi nelle strade limitrofe". E se le temperature basse contengono il fetore, in alcuni punti i marciapiedi non sono più utilizzabili dai pedoni. "Vorrei sentire la sindaca e i vertici Ama, insieme alla Regione, per capire come stanno affrontando la situazione rifiuti", conclude Magi.