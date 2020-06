Coronavirus, Burioni: "Non colpisce extracomunitari? Ultima bufala"

(Fotogramma)

"L'ultima delle bufale è che il coronavirus non colpisce gli extracomunitari". Lo scrive su Twitter Roberto Burioni. "Chi è dotato di sprezzo del pericolo può venire dove mi trovo in questo preciso momento, al San Raffaele di Milano, per controllare di persona che non è assolutamente vero", aggiunge il virologo, che negli ultimi giorni si è distinto per un'attività di 'debunker' più intensa del solito.

"Il farmaco russo, il preparato giapponese, la vitamina C, la pericolosità dell'ibuprofen, i proclami sugli ACE inibitori che i somari scrivono ECA hanno una cosa in comune: sono tutte scemenze. Le novità vi arriveranno dalle autorità sanitarie, non dai social o da YouTube", ha twittato qualche giorno fa.