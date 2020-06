Coronavirus, Pregliasco: "Spiraglio da dati, ma per trend ancora 7 giorni"

Fotogramma

Si può parlare di un rallentamento dei casi di Covid-19 in Italia? "Comincia a vedersi un po' di luce, ma è solo un piccolo spiraglio, che dimostra l'utilità delle misure adottate. Dobbiamo ingoiare questa medicina amara ancora per un po': prima di poter parlare di un trend in calo occorre ancora una settimana". Parola del virologo dell'Università di Milano Fabrizio Pregliasco, che all'Adnkronos Salute spiega: "Qui la situazione è ancora critica, ed è fondamentale che le curve non crescano nel resto d'Italia. Dobbiamo resistere, non c'è altro da fare, perché la 'terapia' abbia effetto".

Nel frattempo gli scampoli di primavera hanno lasciato spazio a un brusco ritorno dell'inverno. "La temperatura è scesa molto, e se sull'effetto positivo del caldo ancora non ci sono dati certi, sappiamo bene - avverte Pregliasco - che gli sbalzi termici sono 'storici' alleati dei virus. Occorre fare attenzione: stare a casa protegge anche in questo caso".