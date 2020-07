I medici ora si aspettano denunce: "Da eroi a capri espiatori"

(Fotogramma)

"Da eroi a capri espiatori. Purtroppo, a causa dell'emergenza Covid-19, prevediamo un aumento delle denunce contro i medici". Commenta così Massimo Tortorella, presidente Consulcesi, la lettera dei 19 medici del Pronto soccorso dell’Ospedale San Matteo di Pavia, in cui esprimono la loro frustrazione e tristezza per i richiami, le segnalazioni e gli esposti in Procura, nonostante i grandissimi sforzi compiuti durante la pandemia. "Come temevamo - afferma Tortorella - molti hanno dimenticato l'importante sacrificio fatto dai medici e da tutti gli operatori sanitari impegnati, con scarsi mezzi, nella più grande pandemia del secolo".

Consulcesi ricorda le sue stime sulle cause contro medici e strutture sanitarie pubbliche e private: ad oggi in Italia sono circa 300mila quelle pendenti, e ben 35mila nuove azioni legali ogni anno, la stragrande maggioranza delle quali finiscono in un nulla di fatto. Oltre il 70% delle denunce contro sanitari infatti vengono archiviate con l'unico risultato di intasare i tribunali. "Fra turni massacranti e mancanza di protezioni sono medici e sanitari le vittime di questa pandemia", dice Tortorella. "Non solo sono inutili, queste azioni legali procurano danni: illudono i cittadini e intasano i tribunali, cosa che non possiamo permetterci", aggiunge.

I professionisti sanitari, segnala Consulcesi, sono già stremati, a seguito delle conseguenze del Covid-19 a forte rischio di esaurimento e burn out. "Un aumento delle denunce non farebbe altro che peggiorare questa situazione con conseguenze per tutta la popolazione", sottolinea Tortorella. Per questo Consulcesi, nell’ambito della sua attività di difesa della categoria, ha messo a disposizione un servizio di consulenza gratuita per tutelarsi anche dal punto di vista legale, contattando l’800.122.777 oppure direttamente attraverso il sito www.consulcesi.it.