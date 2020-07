Scendono i casi di morbillo: 'merito' del lockdown

(Fotogramma)

Scendono i casi di morbillo in Italia tra gennaio e maggio 2020 complice il lockdown per Covid-19. E ' quanto emerge dal report del Sistema di sorveglianza integrata del morbillo e della rosolia coordinato dall’Istituto superiore di sanità (Iss). "Tra il 1 gennaio e il 31 maggio 2020 sono stati 98 i casi di morbillo e 12 quelli di rosolia. Dei 98 casi di morbillo, 52 sono stati segnalati nel mese di gennaio, 37 nel mese di febbraio e 9 nel mese di marzo", sottolinea l'Iss.

"Non è stato segnalato alcun caso nei mesi di aprile e maggio, probabilmente come effetto del lockdown, che potrebbe aver inciso sia riducendo la trasmissione, sia diminuendo il ricorso al medico e le conseguenti segnalazioni al Sistema di sorveglianza - analizza il report - Riguardo ai casi di rosolia, tra gennaio e maggio ne sono stati segnalati 12 (9 a gennaio e 3 a febbraio), in aumento rispetto allo scorso anno. L’età media sia dei casi di morbillo che di quelli di rosolia è di 33 anni".