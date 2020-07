Estate, virologo Pregliasco: 'Malanni gastrointestinali per 100 mila italiani'

Non solo Covid-19. "Come ogni estate iniziamo a registrare segnalazioni di malanni gastrointestinali di tipo virale o legati all'alimentazione. Quest'anno poi c'è una preoccupazione in più, perché questo tipo di sintomi può essere presente anche in pazienti positivi al nuovo coronavirus". A segnalarlo all'Adnkronos Salute è il virologo dell'Università di Milano, Fabrizio Pregliasco, che stima "circa 100 mila casi questa settimana di italiani colpiti da queste forme".

"In genere - aggiunge - si tratta di un malanno passeggero, senza febbre o con una febbricola, che si risolve da solo in pochi giorni. In estate occorre fare particolare attenzione al rischio disidratazione - avverte il virologo -. Inoltre, in generale ma ancor di più tenuto conto della pandemia in corso, è opportuno raccomandare ai pazienti di restare a casa, dedicandosi ad un'automedicazione responsabile. E, nel caso di problemi persistenti, contattare il proprio medico", conclude.