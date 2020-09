Covid, Pfizer: "Entro fine ottobre sapremo se vaccino funziona"

Afp

Nella corsa al vaccino anti-Covid c'è in fase avanzata anche un candidato dell'azienda farmaceutica Pfizer. Secondo l'amministratore delegato, Albert Bourla, "ci sono buone probabilità che entro fine ottobre sapremo se il vaccino funziona". Bourla ha fatto il punto in una intervista al programma 'Face the Nation' sulla Cbs. Nel caso in cui "i risultati saranno positivi, l'arrivo del vaccino sul mercato l'anno prossimo dipenderà da quanto tempo impiegheranno le autorità ad approvarlo", ha proseguito Bourla.

Pfizer ha sviluppato il vaccino con BioNtech e ha arruolato 30mila volontari per la sperimentazione di Fase 3, ma vorrebbe arrivare a 40mila. "La decisione di aumentare il numero di partecipanti ai test deriva desiderio di verificare il funzionamento su popolazioni più vulnerabili", ha concludo Bourla.