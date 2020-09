Scienza&Salute: il punto con l'immunologo Mauro Minelli

I rischi delle diete 'fai da te' e i deficit nutrizionali che questi regimi alimentari possono comportare. Ma non solo anche tutto quello che si nasconde dietro la definizione di 'dieta perfetta' e come e quando impostare la dieta chetogenica. Sono alcuni dei focus al centro dell'incontro online 'Diete: la giusta via tra modo e salute' promosso e condotto da Mauro Minelli, specialista in Immunologia clinica e Allergologia. Ospiti di questa puntata: Dominga Maio (biologa nutrizionista); Ilaria Vergallo (biologa nutrizionista). Al termine dell'incontro lo spazio dedicato alla ricerca, 'Cucina Bene Senza', a cura di Carla Castellana, specializzata in ricette senza l’utilizzo di allergeni. "