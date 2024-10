“Le terapie intensive si aprono alle famiglie, non per un atto di bontà ma per una migliore presa in carico del paziente, cioè aiuta a curare meglio le persone . Cosi Nicola Latronico coordinatore Area Terapia intensiva SIAARTI in occasione del 78esimo Congresso nazionale Icare della Società italiana di anestesia, analgesia, rianimazione e terapia, di scena a Napoli fino a sabato 12 ottobre.