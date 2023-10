D’Alessio (Aisla Therapeutics): "Dall’arancia monoterpene per infiammazione cronica"

“Contro l’infiammazione cronica dovuta ad agenti tossici introdotti con la respirazione o con il cibo, ma anche indotta dallo stress endogeno, abbiamo individuato una molecola, un monoterpene, in grado di di rendere reversibile la senescenza cellulare dovuta all’infiammazione. Inizialmente individuato in una pianta rara della foresta vergine del Vietnam, è stato ritrovato anche nella scorza dell’arancia. Oggi, quindi, abbiamo la possibilità di ottenere questa molecola con il metodo della pressione a freddo, con nessun impatto negativo sull’ambiente”. Lo ha detto Patrizia D’Alessio, Ceo Aisla Therapeutics, nel suo intervento al Welfair, il nuovo format di Fiera Roma che ha riunito, per 3 giorni, tutti gli attori del mondo della salute