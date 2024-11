“Con una diagnosi tempestiva e un intervento adeguato nei centri specializzati è possibile uscire dal labirinto della depressione”. Lo ha detto Alessandra Baldini, medical affairs director di Johnson & Johnson Innovative medicine, in occasione della presentazione della campagna di sensibilizzazione "Out of the maze – Oltre il labirinto della depressione", promossa da Johnson & Johnson, con il patrocinio di Fondazione progetto Itaca Ets e di Cittadinanzattiva Aps.