Il Nuovo sistema di garanzia utilizzato dal Ministero della Salute per monitorare le performance delle Regioni non è adeguato ai cambiamenti che dal 2019 hanno caratterizzato la sanità. Lo ha evidenziato Salutequità nel secondo Report presentato a Roma, dal titolo “Valutare bene per garantire equità. Raccomandazioni per l’equità nel Nuovo Sistema di garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza”.