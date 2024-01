Aceti (Salutequità): "Più fondi in Ssn ma ora rendere più efficaci i Lea"

“Nonostante il finanziamento del Ssn sia passato dai circa 114 miliardi di euro del 2019 agli oltre 134 miliardi del 2024, è urgente rendere più efficaci i Livelli essenziali di assistenza. Mancano infatti gli indicatori verifica efficacia Lea, solo 22 su 88 utili per monitoraggio regionale. Il Nuovo sistema di garanzia (Nsg) dovrebbe essere uno strumento flessibile capace di adattarsi costantemente alle priorità di salute dei cittadini e a quelle di politica sanitaria del Ssn, che sono in continua evoluzione, a partire dalle innovazioni previste dal Pnrr, dal Dm 77/2022 e dal decreto tariffe dei nuovi Lea”. Lo ha detto Tonino Aceti, presidente di Salutequità intervenendo alla presentazione del Report ‘Valutare bene per garantire equità. Raccomandazioni per l’equità nel Nuovo sistema di garanzia (Nsg) dei Livelli essenziali di assistenza‘ che si è tenuta a Roma.