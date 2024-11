Aids, D’Attis (Fi): "Una legge per lotta contro malattie sessualmente trasmissibili"

"Mi auguro che quella di quest’anno sia l’ultima Giornata mondiale contro l’Aids senza una legge che fornisca al Paese nuovi strumenti per combattere le malattie sessualmente trasmissibili”. Così, Mauro D’Attis, componente V commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione della Camera dei Deputati, esponente di Forza Italia, all’evento ‘Hiv. Dalle parole alle azioni. Insieme per porre fine all’epidemia’ promosso da Gilead Sciences a Roma. Un evento durante il quale è stato presentato il libro bianco “Hiv. Le parole per tornare a parlarne”. Sia l’evento sia il libro bianco fanno parte della campagna ‘Hiv. Ne parliamo?’.