Aids, infettivologo Antinori: "Obiettivo zero diagnosi solo con prevenzione"

"C’è grande necessità di incrementare la prevenzione che è uno dei punti chiave per arrivare all’obiettivo zero diagnosi entro il 2030”. Sono le parole di Andrea Antinori, direttore Dipartimento clinico, Istituto nazionale per le Malattie infettive Lazzaro Spallanzani Irccs di Roma, in occasione dell’evento, organizzato a Roma ‘Hiv. Dalle parole alle azioni. Insieme per porre fine all’epidemia’, promosso da Gilead Sciences. Durante l’incontro, che rientra nella campagna ‘Hiv. Ne parliamo?’, è stato presentato il libro bianco ‘Hiv. Le parole per tornare a parlarne’.