Aids: presentato il Libro bianco 'Hiv Le parole per tornare a parlarne’

Secondo l’Istituto Superiore di Sanità, sono oltre 2mila le nuove diagnosi di infezione da Hiv che ogni anno interessano la popolazione italiana. Solo il 10.6 % degli italiani però afferma di essere ‘molto’ informato sul tema e il 63% di loro si sente a rischio ‘nullo’ di contrarre l’Hiv. Sono solo alcuni dei dati emersi da un’indagine demoscopica realizzata da AstraRicerche per Gilead Sciences su un campione di oltre 1.500 persone fra i 18 e i 70 anni. I dati sono riportati all’interno del Libro Bianco “Hiv. Le parole per tornare a parlarne”, presentato a Roma in occasione dell’evento “Hiv. Dalle parole alle azioni. Insieme per porre fine all’epidemia”.