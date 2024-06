In occasione della Giornata Nazionale per la lotta contro le leucemie, i linfomi e il mieloma, si è svolta a Roma la Giornata Ail, che celebra i 55 anni di impegno dell’Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma per sostenere la ricerca scientifica e per non lasciare mai soli i pazienti oncoematologici.