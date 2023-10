Alimentazione: Schillaci, 'educazione nelle scuole e investire in prevenzione'

La salute e l'alimentazione sana dei bambini "è uno degli obiettivi che ci siamo posti fin dall'inizio del mio mandato". Occorre "fare educazione soprattutto nelle scuole, insegnare i corretti stili di vita. Una sana alimentazione è importante. Noi come italiani siamo privilegiati perché abbiamo la dieta mediterranea che apporta benefici importanti e dobbiamo investire in prevenzione e puntare alla sana alimentazione, come agli stili di vita più corretti. Questo è indispensabile per una nazione come l'Italia particolarmente longeva". Così il ministro della Salute Orazio Schillaci, a margine dell'evento Coldiretti al Circo Massimo a Roma.