Antimicrobico resistenza, Andreoni (Simit): Nel 2050 prima causa di morte e solo 5 ‘reserve’

“Un problema enorme, con più di 8 Mln di decessi correlati e 2 Mln causati direttamente dall’antibiotico resistenza. Un fenomeno pandemico sul quale dobbiamo sforzarci per creare nuove strategia per combatterlo. Antibiotici “reserve” hanno indicazione di usarli solo in casi di estrema necessità e lo sviluppo è difficle e complesso. In Italia sono solo 5 e alcuni germi sono già resistenti anche a questi antibiotici. Come grande tematica di sanità pubblica il G7 affronterà il tema dell’antibiotico resistenza. Per vedere come i diversi Stati lo stanno affrontando e per trovare delle nuove soluzioni”. Lo ha detto Massimo Andreoni, direttore scientifico, Simit, Società italiana di malattie infettive e tropicali e professore emerito Malattie infettive, Università degli Studi di Roma Tor Vergata, partecipando al talk ‘Antimicrobico resistenza. La sfida di investire in ricerca’, disponibile nei canali web e social di Adnkronos.